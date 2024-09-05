Cep telefonu aklandı

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Cep telefonlarının, tıbbi röntgen ışınlarında ve Güneş’te bulunan iyonlaştırıcı radyasyonun aksine, DNA’ya zarar vermeyecek kadar düşük frekansta radyasyon yaydığı ortaya çıktı. Environmental International dergisinde yayımlanan meta-analize göre, cep telefonlarının ve radyo, televizyon gibi benzer radyo frekanslarını kullanan diğer kablosuz teknolojilerin popülaritesindeki artışa rağmen; üç tür beyin kanseri, lösemi, hipofiz veya tükürük bezi kanserlerinin görülme sıklığında benzer bir artış olmadığı saptandı. Çalışmanın yazarlarından ve Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nde kanser epidemiyolojisi fahri profesörü olan Mark Elwood yaptığı açıklamada, “Yıllardır mercek altında olan cep telefonu ile beyin kanseri ilişkisinde herhangi bir risk bulamadık” dedi. Analiz; İsveç, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya’dan yaklaşık 250 bin kişinin ortalama yedi yıl boyunca incelenmesiyle hazırlandı.

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ARAŞTIRMALAR DEVAM ETMELİ

Dünya Sağlık Örgütü, 2011 yılında cep telefonlarının “insanlar için muhtemelen kanserojen” olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Bu alanda çalışan araştırma grubu o zamandan beri cep telefonu ile kanser arasındaki bağlantılar üzerine çalışmalar yürütüyor. Uzmanlar teknolojinin gelişimiyle beraber araştırmaların da sürdürülmesi gerektiğine inanıyor.