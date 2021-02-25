CEO’yu kaçıran pilotlar ve müdüre 4 yıl hapis

Görevi kötüye kullanmakla suçlanan Carlos Ghosn, 2019 yılında film gibi bir operasyonla ‘müzik aletleri kutusu’ içinde Japonya’dan kaçırılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ghosn’u taşıyan uçak firmasının eski ticaret müdürü Okan Kösemen ile 4 pilot hakkında dava açtı. Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada mahkeme Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek’i 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 31 bin 240 TL adli para cezasına çarptırdı.

‘GÖREVİ ŞİRKET VERDİ’

Karar sonrası açıklama yapan pilot Noyan Pasin şunları söyledi: “Kendi başımıza uçağı alıp gitmiş değiliz. Bütün planlamaları yapan ve bizi görevlendiren şirketimiz. Kutular ve bagajlar Japon görevliler tarafından alındı, tekrar uçağa götürülürken de getirildi. İnişte olmayıp kalkışta getirilseydi hadi belki şüphelenebilirdik ama aynı yolcular, aynı bagajlar geldi. Biz şüphelenmediğimiz için ceza aldık. Kararı temyiz edeceğiz.”