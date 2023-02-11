‘Cennetten bir kare’ diye sattı! Paralarla kaçarken yakalandı

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Hatay’ın Antakya ilçesinde, İnönü Bulvarı’ndaki Rönesans Rezidans 2013 yılında Antis Yapı tarafından inşa edildi. 12 katlı ve 250 daireli site o dönem “Cennetten bir kare” diyerek pazarlandı. Antakya’nın en pahalı binalarından biriydi ancak depreme dayanamadı ve çöktü. Yaklaşık bin kişinin yaşadığı rezidansta çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

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Binayı inşa eden Antis Yapı ve sahipleriyle ilgili çok sayıda bilgi sosyal medyada paylaşıldı. Polise dün gelen bir ihbarda, Antis Yapı’nın sahiplerinden Mehmet Yaşar Coşkun’un paralarla birlikte yurtdışına kaçacağı belirtildi. İstanbul polisi hemen tüm havalimanlarında önlem aldı. Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı’ndan Karadağ’a gitmek isterken yakalandı.

DOKTOR ‘YENİ VE SAĞLAM’ DİYE ALMIŞTI

Hatay’daki Rönesans Rezidans'ta arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz başındaki vatandaşların umutlu bekleyişi de sürüyor. Yüzlerce kişinin yaşadığı 12 katlı lüks rezidansta depreme yakalanan onkoloji uzmanı doktor Ahmet Çinkaya ve çocuklarından acı haber geldi. Enkazdan sadece hemşire Yasemin Çinkaya (38) sağ çıkarılırken, eşi doktor Ahmet Çinkaya (43), oğulları Ali Çinkaya (11) ve kızları Pelin Çinkaya'nın (10) cansız bedenine ulaşıldı. 11 gün önce oğlu ve gelinine ziyarete gelen Ayşe Çinkaya'dan (70) henüz haber alınamadı. Yakınları “Buraya taşınalı daha 1 yıl olmamıştı. 8'inci katta oturuyorlardı. Burasını da ‘yeni ve sağlam’ diye almıştı. Hatta ben 'Burası deprem bölgesi, buradan niye ev aldın?' dedim. 'Bize 9 şiddetindeki depreme dahi dayanacağını söylediler' dedi” diye konuştu. (Mehmet Serkan ŞAFAK - Celal ATALAY / DHA)