Cennette karantina

Plana göre yolculuk Türkiye’de bitecekti fakat bu arada koronavirüs salgını patladı ve ülkeler bir bir sınırlarını kapatmaya başladı. Grup istikametini İtalya’ya çevirdi ancak 10 Mart’ta İtalya’nın tamamı kırmızı bölge ilan edildi. Denizciler bu kez rotayı İspanya’nın Balear Adaları’na çevirdi ancak Alman Prof. Kummer, teknesini Göcek sahiline demirlemek ve karantinayı burada geçirmek istiyordu.

DAHA GÜZEL BİR YER HAYAL EDEMİYORUM

Arkadaşları Balear Adaları’nda indikten sonra yola tek başına devam eden Kummer, Ege’ye vardığında Türkiye sınırları kapatmıştı. Yunanistan ise tekne Türk bayraklı olduğu için onu Türkiye’ye yönlendirdi.

Hiçbir kıyıya yanaşamayan Kummer yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Aslında karantinada olmak için daha güzel bir yer hayal edemiyorum. Yelkenlimle çeşitli koylarda vakit geçiriyorum. Benim gibi tekne üzerinde kalan insanlar olduğunu biliyorum. Uluslararası deniz hukuku kapsamında güvenli bir liman gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk yetkililerle temas halindeyim ve sorunumun bir iki gün içerisinde çözüleceğini umuyorum.”



Prof. Kummer, hem koyları geziyor hem de online olarak ders veriyor.





Sebastian Kummer, arkadaşlarının planlanandan daha önce tekneden ayrıldığı için gıda ve su sıkıntısının olmadığını söyledi.