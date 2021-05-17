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Selahattin SÖNMEZ
Haber Giriş: 17.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cenneti kuruttuk

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Cenneti kuruttuk

Konya’nın Kulu ilçesinin 5 km doğusunda ve Tuz Gölü’nün kuzeybatısında yer alan, ‘kuş cenneti’ olarak da bilinen Düden Gölü ve yakınındaki Küçük Göl kurudu.

860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, batısındaki Değirmenözü Deresi yoluyla ilçenin kanalizasyon arıtma tesisinden gelen su ve çevresindeki küçük pınarlardan besleniyor. 1992 yılında SİT alanı olarak ilan edilen bölgede, Küçük Göl de bulunuyor. Su kuşları için üreme ve göç dönemlerinde uğrak yeri olan Düden Gölü, canlılığını koruduğu aylarda aralarında flamingoların da bulunduğu 185 kuş türünü barındırıyordu. Beslendiği su kaynaklarının mevsimsel kuraklık nedeniyle kesilmesi ve kontrolsüz sulama nedeniyle Düden Gölü ve Küçük Göl tamamen kurudu. Göl havzası yok denecek kadar kururken, göçmen kuşlar da artık uğramaz oldu.

Cenneti kuruttuk


 

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