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Cennet'i boğarak öldürdü! 'Takdir indirimiyle' 25 yıl hapis verildi

#Denizli#Pamukkale#Cennet Tuğba Tokbaş
Cenneti boğarak öldürdü Takdir indirimiyle 25 yıl hapis verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) elleriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Eray Hakver, müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakyer’in sabıkasının olmaması, teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak bu cezayı 25 yıl hapse çevirdi. Cennet Tuba Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, sanığa verilen 25 yıl hapis cezasına itiraz edip İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

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Olay, geçen yıl 10 Kasım'da bir apart dairesinde meydana geldi. Recep Eray Hakver, kız arkadaşı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş’ı elleriyle boğarak öldürdü. Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Hakver'in ailesinin ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş'ı ölü buldu. Gözaltına alınan Hakver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM' DEDİ, TIRNAKLARINDA DNA'SI ÇIKTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cennet Tuğba Tokbaş'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Tokbaş'ın ölümünün Adalet Bakanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu'nca 'boyna basıya bağlı' meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, Recep Eray Hakver'in ifadesinde Tokbaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş'ın kendisine karşı koymadığını söylediği kaydedilirken, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde şüphelinin DNA'sına rastlandığı belirtildi.

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MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Hakver'in olay sonrası davranışlarının da 'kasten öldürme' suçuna işaret ettiğinin ifade edildiği iddianamede, "Zanlının olay sonrasında evden çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirdi. Bu şekilde davranması kasten hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

İddianamede, tutuklu Recep Eray Hakver hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Cenneti boğarak öldürdü Takdir indirimiyle 25 yıl hapis verildi

OLUMLU DAVRANIŞLARI MÜEBBETİ 25 YILA İNDİRDİ

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Recep Eray Hakver, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, öldürülen Tokbaş'ın anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Hakver, kız arkadaşını öldürme kastının olmadığını belirtip tahliyesini istedi.

Hakver, "Yaşanan olayda art niyetim yoktur. Olay dikkatsizliğimden kaynaklanmıştır. Öldürme kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

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Mahkeme heyeti, Hakver'in savunmasının alınmasının ardından kararını açıkladı. Sanık Hakver'e 'kasten öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından sabıkası olmaması, olaydan sonra teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

Cennet Tuba Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, sanığa verilen 25 yıl hapis cezasına itiraz edip, İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

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#Denizli#Pamukkale#Cennet Tuğba Tokbaş

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