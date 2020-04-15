Cennete kepçe

İki milyar yıl önce oluşan ve oksijen üreten tek hücreli siyanobakterilerin dünyada halen yaşadığı iki yerden biri olan Burdur’daki Salda Gölü’ne millet bahçesi yapılmasına ilişkin hem ihalenin hem de imar planlarının iptali için davalar açılmıştı. Yeşilova’da yaşayan 5 vatandaş adına dava açan avukatlardan Tuncay Koç, ihalenin iptali davasının Danıştay tarafından rekor hızla görüşülerek reddedildiğini, imar planı iptal davasının ise Isparta İdare Mahkemesi’nde devam ettiğini söyledi.

‘KORONAYI FIRSAT BİLDİ’

Firmanın kamuoyunun tepkisini çekmemek için korona günlerinde getirilen yasağı fırsat bildiğini öne süren Koç, “Kamyon, kepçeyle girilmesi, dünya harikası Salda’nın değerinin firma tarafından bilinmediğini gösteriyor. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek oldubittiye getirmek istiyorlar. Ama kamuoyunun gözü bu alandadır. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Yeşilova Cumhuriyet Savcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi:

“Mutlak koruma altında olmasına rağmen SALDİV olarak anılan bölgede yaklaşık 5 dekarlık kumluk alan iş makineleriyle tahrip edilmiş ve kumlar taşınmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalarda kumluk alanın canlı yapılar olduğu tespit edilmiş. Bilim adamları, taşınan kumların taşıdıkları yerde kararacağını ifade etmekte, kumların alındığı yerlerin bir canlının vücudunda açılan yaralar gibi olduğunu ifade etmektedir. 2863 Sayılı SİT Kanununa aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır, hükmü bulunmaktadır. Kum çekilmek suretiyle alanın tahrip edilmesi bu kanunun ihlalidir. Bu nedenle ivedi soruşturma başlatılarak bölgeye iş makineleri ile taşıma araçlarını gönderen ve kumluk alanı tahrip eden tüm kişilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”

TOKİ: 7/24 CANLI İZLEYECEĞİZ

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, hem inşaatı denetleyen müşavir firmayı hem de ilgili daire başkanı, şube müdürü ve uzmanı görevden aldı. Güngör Tarım’a para cezası kesildi. Başkan Bulut, Hürriyet’e, “Salda’ya kamera takılacak. 7/24 canlı olarak izleyeceğiz. Aynı zamanda halkımızın da izlemesini sağlayacağız” dedi. Müteahhitin sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek çalışma yapmak istediğini belirten Başkan Bulut, Hürriyet’e şunları söyledi: “Korona sürecinde şantiyelerde çalışmaları tamamen durdurmadık. Önlemler alarak, işçi sayısını azaltarak usulüne uygun çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak firma yanlış iş yaptı. Müteahhitin elemanları işgüzarlık yaptı. Belki orada işin sonuna doğru otoparkla ilgili düzenleme yapılırken ufak tefek toprak hareketi olabilirdi ama biz ona ‘Makine kullanmayacaksın, makinalar bulunmadan önce inşaat nasıl yapılıyorsa, kazma kürekle hatta bazı yerlerde doğal yapıyı bozmamak için elle düzeltme yapacaksın’ dedik. Ama hata yaptı, bizim hassasiyetimizi işe yansıtamadılar. Orası çok hassas bir yer. Şimdi 24 saat güvenlik kamerasıyla izleyeceğiz. Bu görüntüleri vatandaşla da paylaşacağım. Kimse orada kamyon tekerleri, kepçe göremeyecek. Ahşap yapılar ve günübirlik yapılar bitmeden de toprak hareketlerine izin vermeyeceğiz. Yapıların rengi de beyaz ile gri arası, beyaza yakın bir renk olacak ki Salda’yla bütünleşsin.”