Cennete 48 saatte kondu

Antalya Demre’de Kekova Koyu’ndaki birinci derece doğal sit sınırları içinde korunması gereken kültür varlığı olan, yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu Koyun Adası’nın karşısına villa yapıldı. 1304 metrekarelik zilyetliği olan, içinde 1990 yapımı 98.50 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan arazinin, mirasçıları tarafından İstanbul’da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi. Bu kişi tarafından yapıya 7 Kasım 2018’de, beyana dayalı, yapı kayıt belgesi alındığı tespit edildi. Bu yapının daha sonra 6 Nisan 2020’de noter kanalıyla M.A. adlı kişiye devredildiği belirlendi. Koronavirüs salgını sürecinde yıkılan yapının yerine ise çelik konstrüksiyon ve ahşap balkonlu villa inşa edildiği saptandı. Bitme aşamasına gelen villa, Sahil Güvenlik ekipleri gözetiminde Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

YASAKLARI HİÇE SAYDILAR

Tekneyle adaya getirilen malzemelerin, raylı vinçle yukarı çekildiği, çalışanların da aralıksız çalışmayla villayı 48 saatte tamamladığı anlaşıldı. Villa yapımı ihbarını alan Demre Belediyesi ekiplerinin, inşaat çalışanlarını, mühürleme işleminden iki gün önce uyardığı da ortaya çıktı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın, maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili genelgeleri de villanın yapımında göz ardı edildi. Villa yapımında görev alan çalışanların maske kullanmadığı, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı fotoğraf karelerine yansıdı.

'3 GÜN İÇİNDE YIKILACAK'

Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, “Kim olduğunu bilmiyoruz, 3 günlük yasal süreleri var. 3 gün içerisinde yıkımı kendileri yapmazsa, bizim ekiplerimiz teknelerle o bölgeye gidip yıkımı yapacak. Zilyetli bir arazi burası, farklı beyanlardan bile hüküm giyebilirler. Sit alanlarının, kıyılarımızın korunması için asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Demre Belediyesi encümeni ayrıca kaçak yapıdan dolayı villa sahibine idari para cezası kesecek ve İmar Kanunu, Kıyı Kenar Kanunu’na muhalefetten Demre Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda da bulunacak.

RAYLI VİNÇ KURDULAR

Adada 48 saatte tamamlanan villanın, nasıl bu kadar kısa sürede bitirildiğinin detayları da ortaya çıktı. Villa yapımında yaklaşık 15 kişinin çalıştığı, çelik konstrüksiyon ve ahşap malzemelerin bölgeye kayıklarla taşındığı belirlendi. Tekne bağlama rıhtımından villanın olduğu yaklaşık 30 metre yukarıya da raylı vinç sistemi yapıldığı fotoğraflarla belgelendi.