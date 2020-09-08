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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Cennet Koyu'nda mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı

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Cennet Koyu'nda mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatile gelen 2 kişi, yürüyüş sırasında mahsur kaldıkları Cennet Koyu'ndan jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Fethiye'ye tatile gelen Ozan ve Ali Gür, Faralya Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra kaybolan ve deniz kenarında mahsur kalan ikili, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, 2 kişiyi kurtardı. Ekipler, kıyıya tekne ile gelerek ikiliyi aldı. Can yelekleri giydirilerek tekneye alınan 2 arkadaş, merkeze götürüldü.

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