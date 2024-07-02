Cennet koyu karavancılar yakmış

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkisinin Gölge Koyu’ndaki ormanlık alanda önceki gün 16.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda alevlerin başladığı bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi tespit edildi.

MANGAL ATEŞİ SIÇRADI

Ormanda yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen Pınar S. (39), Selçuk S. (47) ve Hüseyin S. (43) isimli şüpheliler, nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı ile ‘taksirle orman yangınına neden olma’ iddiasıyla gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan 3 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Yangının çıkış sebebine dair detaylı araştırmalar sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor.

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ORMAN ALEV ALINCA KAÇTILAR

50 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangına sebep olan 3 kişinin alandan hızla uzaklaşmaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, yangının ortaya çıkması ve büyümesinin ardından 3 kişinin çekme karavanla olay yerinden ayrıldığı görülüyor.



