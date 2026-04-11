Cennet ismiyle biliniyor: 13 yıl sonra yeniden kaynamaya başladı! 'Çok muhteşem, gelip görmeye değer'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2026 09:49

Mersin'in önemli turizm noktaları arasında yer alan 'Cennet ve Cehennem' obruklarından Cennet Obruğu'nun derinliklerinden 13 yıl sonra su kaynamaya başladı. Doğanın sürprizi mağaranın atmosferini değiştirdi.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'nde yer alan ve her yıl yaklaşık 400 bin kişiyi ağırlayan 452 basamaklı Cennet ve Cehennem obruklarında yeni sezon öncesi ilginç bir durum yaşandı. Obruklardan Cennet ismiyle bilinen yerin zemininden 13 yıl sonra su kaynamaya başladı.

Bu yıl kış mevsiminin yağışlı geçmesinden kaynaklı olduğu değerlendirilen durum nedeniyle yoğun olarak kaynayan su ilk günlerde obruğun belirli kısmını doldurdu. Doğal gider gözlerin açılmasıyla su akar yolunu buldu. Şu anda iki kaya parçasının altından kaynayan su izleyenlere keyif veren bir akarsu oluşturdu.
"13 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU"

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, "Mahallemizde bulunan Cennet-Cehennem obruklarındayız. Şu anda Cennet Obruğu'nun içerisindeyiz. 452 basamakla iniliyor. İçeride büyük bir su kaynağı var. Bu su kaynağı 13 yıl önce kaybolmuştu. Bu sene yağış çok aldığımız için şu anda kayaların altından yine kaynamaya başladı" dedi.

Aydın, "Çok güzel, muhteşem bir görüntüsü var. Yani daha önceki gelen ziyaretçilerimiz 'Hiçbir şey yok, bomboş bir mağara' diyorlardı ama su kaynamaya başlayınca herkes 'Çok güzel, çok muhteşem, gelip görmeye, gezmeye değer bir yer' diyorlar" ifadelerini kullandı.

