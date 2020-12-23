Cengiz Kuzu kimdir? Orhan Kural ile bir dönem birlikte çalışmışlardı
Cengiz Kuzu, Koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybeden Orhan Kural'ın vasiyetinde adı geçen isim oldu. Bir dönem dekanlık yapan Prof. Dr. Cengiz Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural, mahkemelik olmuştu. İşte, Orhan Kural'ın vasiyetinde geçen Cengiz Kuzu hakkında detaylar
Cengiz Kuzu, Orhan Kural ile bir dönem aynı fakültede görev almıştı. 2017'de, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, üniversitedeki görevinden istemediği halde emekliliğe zorlandığını iddia ederek Dekan Prof. Dr. Cengiz Kuzu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Orhan Kural, vasiyet videosunda Cengiz Kuzu için 'Hakkımı helal etmiyorum' ifadesini kullanmıştı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi bölümünde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Cengiz Kuzu 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu aslen Giresunludur. 1992-95 yılları arasında Berlin Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Kuzu, 2009'dan beri İTÜ'de çalışmalarını sürdürüyor.
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