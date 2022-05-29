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Cengiz Kurtoğlu konserinde ortalık karıştı! Bir anda silahlar ateşlendi

#Cengiz Kurtoğlu#Sakarya#Konser

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan bir kişi ve seken kurşundan bir bebek yaralanırken , 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Olay, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali’nin kapanış konserinde meydana geldi. 26 Mayıs’ta başlayan festivalin bugün kapanış konseri gerçekleştirildi. Sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun sahnede olduğu esnada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında M.T, silahla vurularak yaralandı. Çıkan çatışmada vurulan M.T.'nin bacağından seken kurşun 3 yaşındaki E.F isimli bebeği yaraladı. Coşkulu kalabalık, silah sesi ile birlikte konser alanından kaçışmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan yaralıya ilk müdahale bölgede sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

Cengiz Kurtoğlu konserinde ortalık karıştı Bir anda silahlar ateşlendi

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Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede olayda kullanılan silah ile birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Cengiz Kurtoğlu#Sakarya#Konser

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