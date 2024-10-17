Cenevre’de İsrail’e protesto... Türk heyeti de boykot etti

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PAB Başkanı Tulia Ackson başkanlığında önceki gün yapılan ve PAB için acil durum önerilerinin görüşüldüğü oturumda, İsrail’in iktidar partisi Likud milletvekillerinden Dan Illouz kürsüye davet edildi. İsraili parlamenter konuşmasına başlamadan önce bazı parlamenterler, “Filistin’e Özgürlük. Özgür Gazze” sloganları attı. Protesto amacıyla masalara vuran PAB üyeleri, ardından toplu halde salonu terk etti. İsrail heyeti, bir gün önceki oturumda da geniş katılımlı protesto ile karşılaşmıştı.

İsrailli vekil konuşurken masalara vuruldu, Türkler dahil çok sayıda diplomat salonu terk etti.

185 ÜLKEDEN TEMSİLCİ

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TBMM adına Genel Kurul’a katılan parlamenterler de Filistin heyetince başlatılan boykota destek vererek, İsrail temsilcisinin konuşması öncesinde salonu terk etti. İsrailli yetkilinin konuşmasının ardından temsilciler salona geri döndü. PAB üyesi AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Genel Kurul için 185 ülkeden temsilcilerin Cenevre’de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

‘KEŞKE SAHAYA YANSISA’

“Bulunduğumuz her platformda Filistin devletinin kurulmasının, onun tanınmasının ve Filistinli kardeşlerimizin üzerindeki bu zulmün son bulmasının takipçisi olacağız. Fransa, Hollanda ve Almanya’nın da içerisinde yer aldığı Twelve+ grubunun sunduğu acil durum maddesinde olumlu bazı durumlar var. Bu acil gündem maddesi ülkelerin oyuyla PAB gündemine girmiş oldu. Buradan çıkan sonuçların keşke sahada da olumlu yansıması olsa.”