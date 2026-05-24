Cenazeyi forkliftle indirdiler

Çorum’un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Bülbül’den (62) bir süredir haber alamayan bakıcısı, kontrol amacıyla eve gitti. Kapıyı açarak içeri giren bakıcı, Bülbül’ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Bülbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından savcılık, Bülbül’ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cesedinin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması yönünde talimat verdi.

MERAKLI BAKIŞLAR ARASINDA

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cesedinin apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı. Osmancık Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda olay yerine teleskopik forklift getirildi. Özel ekipmanlarla hazırlanan cenaze, apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkon penceresi sökülerek forklift yardımıyla aşağı indirildi. Çevrede toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen çalışma, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle sorunsuz tamamlandı. Bülbülün cansız bedeni daha sonra cenaze nakil aracına alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.