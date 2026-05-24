×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cenazeyi forkliftle indirdiler

Güncelleme Tarihi:

#ÇORUM#Forklift#Cenaze
Cenazeyi forkliftle indirdiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 07:00

Çorum Osmancık’ta yalnız yaşayan Mustafa Bülbül evinde ölü bulundu. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olan Bülbül’ün cesedi, apartmanın dar merdivenlerinden taşınamayınca teleskopik forklift yardımıyla 4’üncü kattaki dairenin balkon penceresi sökülerek indirildi.

Haberin Devamı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Bülbül’den (62) bir süredir haber alamayan bakıcısı, kontrol amacıyla eve gitti. Kapıyı açarak içeri giren bakıcı, Bülbül’ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Bülbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından savcılık, Bülbül’ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cesedinin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması yönünde talimat verdi.

MERAKLI BAKIŞLAR ARASINDA

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cesedinin apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı. Osmancık Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda olay yerine teleskopik forklift getirildi. Özel ekipmanlarla hazırlanan cenaze, apartmanın 4’üncü katındaki dairenin balkon penceresi sökülerek forklift yardımıyla aşağı indirildi. Çevrede toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen çalışma, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle sorunsuz tamamlandı. Bülbülün cansız bedeni daha sonra cenaze nakil aracına alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇORUM#Forklift#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!