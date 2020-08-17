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AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 07:33,Son Güncelleme:

Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

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Cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
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İstanbul'dan yakınlarının cenaze töreni için Siirt'e gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Siirt'e giden Şemseddin Kumek yönetimindeki 34 LME 864 plakalı minibüsün lastiği Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Doğu gişeleri yakınlarında patladı. Minibüs bu şekilde bir süre ilerledikten sonra devrildi.

Araçta bulunan 16 kişiden 13'ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra normale döndü. Kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi ise jandarma ekiplerince otoyol çıkışındaki polis noktasına götürüldü.

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