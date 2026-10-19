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Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülce'ye gözyaşları içinde veda! Acılı anne ambulansla getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Gülce Dora Turhan#Maltepe#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 16:20

İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden biri de 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan'dı. Annesinin yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen Gülce, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Maltepe’de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülceye gözyaşları içinde veda Acılı anne ambulansla getirildi

Hastanede tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan, cenazeye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen anne, tabuta sarılarak ağladı.

Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülceye gözyaşları içinde veda Acılı anne ambulansla getirildi

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı’nın alt 3 katı, 8 Ekim’de çöktü. Binadan babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan ile birlikte yaralı olarak kurtarılan Gülce Dora Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülceye gözyaşları içinde veda Acılı anne ambulansla getirildi

Annesinin yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen Gülce Dora Turhan’ın cenazesi, gasilhaneden alındıktan sonra yakınları tarafından Mimar Sinan Camii’ne getirildi. Gülce Dora Turhan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülceye gözyaşları içinde veda Acılı anne ambulansla getirildi

ANNESİ CENAZEYE AMBULANSLA GETİRİLDİ

Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Gülce Dora Turhan’ın akrabaları ve yakınları katıldı. Baba Furkan Turhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülceye gözyaşları içinde veda Acılı anne ambulansla getirildi

Hastanedeki tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan ise camiye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen Sevgi Turhan, gözyaşlarına hakim olamadı. Gülce Dora Turhan, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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Cenazesi 11 gün bekletildi: 5 yaşındaki Gülceye gözyaşları içinde veda Acılı anne ambulansla getirildi

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#Gülce Dora Turhan#Maltepe#İstanbul

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