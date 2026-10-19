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Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma

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#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu#Hasan Gülay
Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 16:48

Vefat eden 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Yeni Parti lideri Özgür Özel'in tokalaşma sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bakmaması dikkat çekti.

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20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili Hasan Gülay için Meclis'te düzenlenen cenaze törenine, Gülay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma

Gülay'ın öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Gülay'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Gülay'ın cenazesi, bugün Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma

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1946 yılına Akhisar'da dünyaya gelen Hasan Gülay, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Mühendis ve idareci olarak çeşitli firmalarda çalışan Gülay, 20. ve 21. Dönem'de Manisa Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma

CENAZEDE SOĞUK RÜZGARLAR

Yeni Parti lideri Özel ile CHP lideri Kılıçdaroğlu cenaze töreninde tokalaştı. Özel'in tokalaşma sırasında Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakmaması dikkat çekti.

Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma
Cenazede dikkat çeken anlar... Özel ile Kılıçdaroğlu arasında soğuk tokalaşma

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#Özgür Özel#Kemal Kılıçdaroğlu#Hasan Gülay

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