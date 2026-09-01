Cenazede buluştular

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i, iki parti arasındaki gergin siyasi atmosferde Meclis’teki cenaze töreni yan yana getirdi. Vefat eden eski CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi (83) için dün TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlendi. Dört dönem milletvekilliği de yapan Selvi, sosyal demokrat siyasetin duayen isimlerindendi. Meclis’teki cenaze törenine, Selvi’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Emin Ekmen, Yeni Parti Grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM İdare amirleri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, milletvekilleri, bazı eski bakanlar ve eski milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

TOKALAŞTILAR

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Şeref Kapısı’nın merdivenlerine CHP Lideri’nden önce gelen Özel, Selvi’nin ailesinin yanı sıra ön sıradaki katılımcılarla tokalaştı. Alana daha sonra gelen Kılıçdaroğlu da Selvi’nin ailesinin ardından Özel ve Emir’in de bulunduğu protokol sırasıyla el sıkıştı. Tören sırasında yan yana durmayan Özel ile Kılıçdaroğlu’nun arasında Yeni Partili Emir ile Yeni Yol Partili Ekmen yer aldı. Selvi’nin özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Selvi’nin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Naaşın cenaze aracına taşınması sırasındaki cenaze yürüyüşünde Kılıçdaroğlu ve Özel yine ön safta yürüdü ancak aralarında Emir bulundu. Cevdet Selvi’nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlık Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.