Cenazede buluştular

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82 yaşında vefat eden eski bakanlardan Ömer Barutçu için dün TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlendi. Merhum başbakanlardan Süleyman Demirel ile eski başbakanlardan Tansu Çiller’in hükümetlerinde de görev yapan Barutçu’nun cenazesi, 1990’lı yıllarda koalisyon ortaklıkları yapan duayen siyasetçileri bir araya getirdi.

BAHÇELİ VE ÇİLLER DE KATILDI

Törene, Barutçu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski Meclis başkanları Binali Yıldırım, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Hikmet Çetin, Tansu Çiller, geçmiş koalisyonlarda görev yapan bazı eski bakanlar, farklı partilerden milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı. Bahçeli, törenden önce Çiller, Soylu ve eski Meclis başkanları ile tokalaşarak hatırlarını sordu. Törende, Barutçu’nun özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. İki çocuk babası olan Barutçu’nun naaşı, Kocatepe Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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5 DÖNEMİN BAKANI

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde 1942 yılında doğan Barutçu, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde ekonomist, araştırmacı ve daire başkanlığı yaptı. 16, 18, 19, 20 ve 21’inci yasama dönemlerinde DYP’den Zonguldak milletvekili seçildi. Barutçu, 49. Hükümet’te GAP’tan sorumlu, 51. Hükümet’te Köy Hizmetleri’nden sorumlu, 52. Hükümet’te Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, 53. ve 54. Hükümetlerde Ulaştırma Bakanı’ydı.