Cenazede 22 kişiye virüs bulaştırdı, mahalle 8 ay sonra ikinci kez karantinaya alındı

Araklı ilçe merkezine 4 kilometre mesafedeki Taşönü Mahallesi’nde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Mahalle, 23 Haziran 2020 tarihinde de 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

CENAZEDE 22 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRMIŞ

İlçede 8 ay arayla ikinci kez karantina uygulaması başlatılan mahallede; vakaların cenaze ve taziyede yayıldığı, yapılan testler sonucunda bazı semptomlar gösteren 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Şubat günü İzmir-Aydın otoyolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Adem Çebi’nin (43) memleketi Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi’ndeki cenazesinde ve taziye ziyaretlerinde salgın tedbirlerinin hiçe sayıldığı, cenazeye katılan koronavirüslü bir kişinin, taziye evinde yakın temas kurduğu mahalleliye virüs bulaştırdığı saptandı.

ALTERNATİF YOLLAR DA ULAŞIMA KAPATILDI

Taşönü Mahallesi’nde ekiplerin kontrol ve denetimleri sürüyor. Giriş-çıkışların kapatıldığı mahallede kullanılan alternatif yollar da moloz dökülerek kapatıldı.

Taşönü Mahalle Muhtarı İbrahim Yakupçebioğlu, kurallara uyulması çağrısında bulunarak, “Köyümüzde cenaze vardı, buradan kaynaklı bir durum oldu. Dışardan gelmiş bir vatandaş taziye için. Daha önceden mahallemizde vaka yoktu. Yaklaşık 8 ay önce de bir hasta ziyaretinde İstanbul’dan gelen pozitif bir kişi yakınlarına bulaştırmış. O zaman 19 vaka vardı, karantinaya alınmıştık. Ekipler çalışmalarını sürdürdü; şu anda 4 hanede 22 vakamız var. Yeni testler de yapıldı, sonuçları henüz çıkmadı. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. ‘Yayılma ihtimali var’ diye komple bir karantina durumu oldu. 14 gün içinde tekrar yeni vaka çıkarsa sıfırdan başlar. Bu karar bizim sağlımız için. Hepimiz kurallara uymaya devam etmeliyiz” dedi.