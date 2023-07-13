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Cenazede 20 kilometrelik araç kuyruğu... Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı

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#Menzil#Adıyaman#Abdülbaki El Hüseyni
Cenazede 20 kilometrelik araç kuyruğu... Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 12:15

İstanbul'da, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi.

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Menzil cemaatinin lideri olan Abdülbaki El Hüseyni, İstanbul'da özel bir hastanede dün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. El Hüseyni için Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Menzil köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.

Cenazede 20 kilometrelik araç kuyruğu... Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye gelmek isteyen binlerce kişi 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.

Cenazede 20 kilometrelik araç kuyruğu... Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı

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Toplanan binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenazede 20 kilometrelik araç kuyruğu... Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol’dan sonra cemaatin başına geçen Hüseyni’nin 5’i erkek, 5’i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hüseyni'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede 20 kilometrelik araç kuyruğu... Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni, son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Menzil#Adıyaman#Abdülbaki El Hüseyni

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