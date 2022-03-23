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Cenaze yolunda kahreden ölüm! Arkadaşının bozulan aracını iterken TIR çarptı

#İstanbul#E-5 Karayolu#Yalçın Malkoç

İstanbul E-5 Büyükçekmece - Güzelce mevkiinde arkadaşının bozulan aracını iten Yalçın Malkoç'a (42) arkadan gelen TIR çarptı. TIR ile otomobil arasına sıkışan Malkoç, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, TIR sürücüsü gözaltına alındı. Malkoç'un teyzesinin cenaze törenine katılmak için Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Olay, dün 15.30 sıralarında E-5 Büyükçekmece - Güzelce mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Yalçın Malkoç, teyzesinin cenaze törenine katılmak için arkadaşıyla Zonguldak'a gitmek üzere yola çıktı. 34 YHT 95 plakalı araç seyir halindeyken arıza yaptı.

Yakınının arıza yapan aracını ise Yalçın Malkoç, itmeye başladı. O sırada aynı istikamete giden 38 GA 687 plakalı TIR, duramayarak Malkoç’a çarptı. Malkoç, TIR ile otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Malkoç’a ilk müdahaleyi yapan sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Malkoç, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Malkoç’un ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından müdahalelere başlandı. 3 kız babası Malkoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde kaza sonrası şoka giren TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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#İstanbul#E-5 Karayolu#Yalçın Malkoç

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