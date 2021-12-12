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Cenaze yolunda facia! 3 ölü, 6 yaralı

#Kaza#Cenaze#Ankara
Cenaze yolunda facia 3 ölü, 6 yaralı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Aynı araçta yaşamını yitiren 5 kişinin bir akrabalarının cenazesine katılmak için Eskişehir’den Ankara’ya gittiği öğrenildi.

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Ankara-Kahramankazan karayolunun 16’ncı kilometresinde FSM Bulvarı İmrendi kavşağında yol çalışması yapılan bölgede, dün sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Eskişehir’den Kahramankazan’a giden Yusuf Öğüt (59) yönetimindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa T. yönetimindeki 06 CBK 256 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yusuf Öğüt ile yanındaki Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti. Mustafa T., Mahmut P. ve Mahmut B. de kazada ağır yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cenaze yolunda facia 3 ölü, 6 yaralı

‘ÇOK ÜZGÜNÜZ’

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Morg önünde toplanan ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada, hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve Çamlıdere ilçesinde toprağa verilecek akrabalarının cenazesi için Eskişehir’den yola çıktığı belirtildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ölen 5 kişinin cenazesinin Eskişehir’e gönderileceği öğrenildi. Kazaya ilişkin açıklama yapan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Bu haber bizi çok derinden üzdü. Vefat edenlerin 5’inin aynı aile mensubu olduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

Diğer araçta hayatını kaybeden Abdullah Kocabaş’ın bacanağı Hulusi Saban ise “Sabah işe giderken Eskişehir’den cenaze için gelen kişilerle çarpışmış. Bacanağım orada vefat etti. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

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#Kaza#Cenaze#Ankara

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