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Cenaze ve nişana gidenlerin olduğu araçlar çarpıştı: 7 yaralı

#Kayseri#Cenaze#Nişan
Cenaze ve nişana gidenlerin olduğu araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Kayseri - Ankara karayolunda cenazeye gidenlerin otomobili ile nişandan dönenlerin minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kayseri - Ankara kara yolunun 15'inci kilometresi Süksün kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, cenazeye giden Ahmet Burak Erdoğmuş yönetimindeki 38 AC 889 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve nişandan dönen Mustafa Kavak idaresindeki minibüs çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu yaralandı.

Cenaze ve nişana gidenlerin olduğu araçlar çarpıştı: 7 yaralı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cenaze ve nişana gidenlerin olduğu araçlar çarpıştı: 7 yaralı

 

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#Kayseri#Cenaze#Nişan

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