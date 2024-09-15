Cenaze üzerinden siyaset toplumun sinir uçlarıyla oynamaktır

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Millet olarak son iki asırdır çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız. Milletimizin ruh köküyle, kadim medeniyet değerleriyle bağını zayıflatmak isteyenler, yıllardır aynı noktayı hedef alıyor, aynı noktaya hançer vuruyor. Bu milletin iman kalesini çökertmek için, hiç olmazsa bu kalede bir gedik açmak için yıllardır pervasızca saldırıyorlar. Aralarında FETÖ’cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı, son derece sinsi ve kurnazca yapıyor.

‘BİR ÇOCUK HAYATTAN KOPARILDI’

Bakınız ideolojik fanatizm, 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde de yaşanıyor. Birileri olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Oysa ortada vahşi bir cinayet var. Masum bir sabinin hayattan öldürülmesi var. Kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var. Buna rağmen kimileri, 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor.

Haberin Devamı

TEKİRDAĞ’DAKİ ALÇAKLIK

Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek aile müessesesi hedef alınıyor, dini kurumlar hedef alınıyor, hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum, bu vicdansızlıktır, fırsatçılıktır, ikiyüzlülüktür. Bu, milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ’daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz.

‘MİLLET OLARAK ÇOK İHTİYACIMIZ VAR’

Kıymetli hocalarım, içinde bulunduğumuz sancılı değişimler çağında, medeniyet değerlerimizi, ortak aklı ve ortak vicdanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. ‘İnsana ne oluyor?’ dediğimiz, ‘İnsanlık nereye savruluyor?’ dediğimiz, ‘Bu gidiş nereye? dediğimiz günlerden geçiyoruz. Millet olarak dayanışmayı daha da yüceltmeye, muhabbeti aramızda daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var.”

Haberin Devamı

SREBRENİTSA’NIN AYNISI GAZZE’DE YAŞANIYOR

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

BARIŞA KATKI SAĞLIYORUZ

“Bosna Hersek’in her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bosna Hersek’te tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının hâkim kılınmasının önemi ve değeri açıktır. Geçmiş tecrübeler ışığında, Bosna Hersek’te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin Balkanlar’ın istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Dost ve kardeş Bosna Hersek’e yaklaşımımızın temelinde tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra bu anlayış yatmaktadır.

Haberin Devamı

AYŞENUR’UN HESABI SORULACAK

BM Genel Kurulu’nda Mayıs ayında alınan kararla, ‘11 Temmuz 1995 Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Uluslararası Günü’ ilan edildi. Türkiye alınan kararı eş sunucu olarak destekledi. Bu temelde biz de 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Günü olarak ilan ettik. Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı, merhum Aliya İzzetbegoviç’in, ‘Unutulan soykırım tekrarlanır’ sözünden ilhamla, soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz. 90’lı yıllarda Bosna Hersek’te dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilen katliamın bir benzerini maalesef bugün Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa Soykırımı’nın failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse, Gazze’de yaşananların failleri de uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka verecekler, hesabını da mutlaka soracağız.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlik kartıyla seyahate imkan verecek anlaşmanın da yakında imzalanacağını açıkladı.