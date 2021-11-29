Cenaze törenine katılan koronavirüs hastası otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

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Ankara'dan Kırşehir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

OTOBÜS FİRMASINA DA PARA CEZASI

Otobüste seyahat eden Figen E.'nin (40) PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden koronavirüs hastasına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Kardeşinin cenaze töreninden geldiğini ifade eden Figen E., "Kardeşim inşaattan düştü. Öleli 6 gün oldu. Bende özel arabayla Ankara'ya gittim. Karantina süremin bitmesine 2 gün kaldı" dedi.

Buradaki işlemlerin ardından koronavirüs hastası, otelde karantinaya alındı.