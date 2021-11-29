Cenaze törenine katılan koronavirüs hastası otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Ses duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci elSes duyan oraya koşuyor... Ne sıfır ne de ikinci el#Otomotiv
Tüm dünyayı endişelendiren varyant Osman Hoca yazdı...Tüm dünyayı endişelendiren varyant! Osman Hoca yazdı...#Omikron
Aman dikkat Meteorolojiden 17 il için turuncu hava durumu uyarısıAman dikkat! Meteoroloji'den 17 il için 'turuncu' hava durumu uyarısı#Hava Durumu
10 yıl sonra karar çıktı Huzur kalmadı...10 yıl sonra karar çıktı! 'Huzur' kalmadı...#Huzur Giyim
Akşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörüAkşener’in İmamoğlu ısrarı ve Mansur Yavaş faktörü#Meral Akşener
‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’#FETÖ
Görüntüler şaşkına çevirdi... Kaçak göçmen böyle yakalandıGörüntüler şaşkına çevirdi... Kaçak göçmen böyle yakalandı #Dünya
61 kişi en yüksek rakımlı pubda mahsur kaldı61 kişi en yüksek rakımlı pubda mahsur kaldı! #İngiltere
Malatyada maçın kaderini etkiledi Böyle bir lüksü yok...Malatya'da maçın kaderini etkiledi! "Böyle bir lüksü yok..."#Galatasaray
Dekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şovDekoltesi dikkat çekti... Hülya Avşar şov!#Hülya Avşar
Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'Bedenimi değil sesimi çıplak bırakıyorum'#Aydilge
Olay sözler Galatasarayda yatıyor Ben olsam yollarımı ayırırdım...Olay sözler! "Galatasaray'da yatıyor! Ben olsam yollarımı ayırırdım..."#Tümer Metin
Rol arkadaşı karısı olduRol arkadaşı karısı oldu!#Mustafa Ceceli
HABERLERGündem Haberleri

Cenaze törenine katılan koronavirüs hastası otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

#ANKARA#Koronavirüs#Karantina
Cenaze törenine katılan koronavirüs hastası otobüste yakalandı: Karantinaya alındı

Ankara'da cenaze törenine katıldıktan sonra memleketine geri dönmek için otobüse binen koronavirüs hastasına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Ankara'dan Kırşehir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

OTOBÜS FİRMASINA DA PARA CEZASI

Otobüste seyahat eden Figen E.'nin (40) PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden koronavirüs hastasına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira idari para cezası uygulandı.

Kardeşinin cenaze töreninden geldiğini ifade eden Figen E., "Kardeşim inşaattan düştü. Öleli 6 gün oldu. Bende özel arabayla Ankara'ya gittim. Karantina süremin bitmesine 2 gün kaldı" dedi.

Buradaki işlemlerin ardından koronavirüs hastası, otelde karantinaya alındı.

Gözden Kaçmasın

Omikron’dan korkalım mıOmikron’dan korkalım mıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden 17 il için turuncu hava durumu uyarısıMeteoroloji'den 17 il için 'turuncu' hava durumu uyarısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Koronavirüs#Karantina

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising