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Cenaze töreninde adaylık sorusuna yanıt: Magazinle işim yok

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#CHP#Özgür Özel#Celal Akar
Cenaze töreninde adaylık sorusuna yanıt: Magazinle işim yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanvekili ve eski Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın babası Celal Akar’ın cenaze törenine katıldı.

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Bir süredir tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde 87 yaşında hayatını kaybeden Celal Akar’ın cenazesi, Kartepe ilçesindeki evinin bahçesine getirildi. Haydar Akar, burada taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Akar’a başsağlığı dileklerini iletti. Celal Akar, cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından defnedildi. 

İMAMOĞLU’NA YASAK GELİRSE

CHP Genel Başkanı Özel, cenaze töreninin ardından bir gazetecinin “İmamoğlu’nun tutuklanması veya siyasi yasak getirilmesi halinde ikinci isim Mansur Yavaş denilse de Özgür Özel olduğu iddiaları çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine, “Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak üzere geldik. Haydar Akar çok kıymetli bir büyüğümüz. Onun bu acılı gününde onlarla birlikteyiz. Onun dışında o magazin konularıyla benim bir ilgim yok” ifadelerini kullandı.

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#CHP#Özgür Özel#Celal Akar

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