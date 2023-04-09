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Cenaze taşıyan nakil aracı devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

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#Cenaze#Sivas#Gürün
Cenaze taşıyan nakil aracı devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 12:33

İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan cenaze aracı, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, E.B.'nin sürücüsü olduğu 34 PJ 4102 plakalı cenaze nakil aracı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Karakuyu mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada M.T. ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olarak kurtulan M.K, S.Ş. ve E.B. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenaze taşıyan nakil aracı devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

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#Cenaze#Sivas#Gürün

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