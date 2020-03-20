Cenaze namazında 'sosyal mesafe kuralı' uygulandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cami ve mescitlerde cemaatle kılınmasına ara verildi. Kararın ardından Bostanlı semtinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Cami de cuma namazında boş kaldı. Cenaze namazlarında ise sosyal mesafe kuralına uyuldu. Kılınan iki cenaze namazından önce imam, vatandaşlara aralarında boşluklar bırakarak namaz kılmaları uyarısında bulunurken, büyük çoğunluğu maske ve eldiven takan vatandaşlar da bu uyarıya uyarak namazı aralarında boşluklar bırakarak kıldı.

'SAĞLIK AÇISINDAN DOĞRU'

Cenaze namazının sosyal mesafe kuralına göre uyularak kılınması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Cenazeye katılan vatandaşlardan İbrahim Derici (49), sosyal mesafe kuralının uygulanmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Derici, "Cenaze namazının bu şekilde kılınmasının sağlık açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin birbirine karşı sorumlulukları var. Hem dini vecibelerimizi yerine getirip hem de önlemimizi alalım diye düşüyorum. O sebeple doğru olan yapıldı. Çünkü sağlık her şeyden önce geliyor" dedi.

Kemal Şahin (53) de sosyal mesafe kuralının koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunun altını çizerek, "Devletimiz daha iyisini bilir ancak sağlık açısında baktığımız zaman uygulamanın oldukça doğru olduğunu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca insanların arasında mesafe bulunmalı. Ben de bu süreçte iş yerimi kapatarak önlem aldım" diye konuştu.