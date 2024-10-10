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Tabuttan 'sağ çıkan' adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... 'Sesi ben duydum, çıldırdım orada'

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#İstanbul#Fatih#Mezar
Tabuttan sağ çıkan adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... Sesi ben duydum, çıldırdım orada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 15:10

Fatih'te cenaze namazı sırasında tabuttan gelen sesler üzerine yaşadığı anlaşılan ve hastaneye götürüldükten sonra hayatını kaybettiği belirlenen 80 yaşındaki Halit Bayşu için ikinci kez cenaze töreni düzenlendi.

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Fatih'te, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen Halit Bayşu'nun naaşı cenaze namazının kılınması için Ayvansaray'daki Hacı İlyas Yatağan Camii'ne getirildi. Tabuttan gelen sesler üzerine olay yerine sağlık ekibi çağırıldı. Bayşu, ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak Bayşu'nun hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Bayşu bugün kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tabuttan sağ çıkan adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... Sesi ben duydum, çıldırdım orada

'TABUTA VURUYORDU'

Bayşu'nun kızı, "Sesi ben duydum. Hem ayak ucundan hem baş ucundan vuruyordu tabuta. Çıldırdım orada. İnanmadılar bana. Buraya geldim babamın yaşadığını söyledim ses geldiğini söyledim.

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Tabuttan sağ çıkan adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... Sesi ben duydum, çıldırdım orada

Hocaya gittim söyledim. Herkes duyunca şok oldu. Açın diye vuruyordu. Karnı da nefes alıyordu. Kalp ritimleri kağıda çıktı. Nabız da atıyordu" dedi.

Tabuttan sağ çıkan adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... Sesi ben duydum, çıldırdım orada

'KİMSE İNANMADI'

Halit Bayşu'nun oğlu Yiğit Bayşu, “Babam Kozlu gasilhaneye götürüldü ve yıkatıldı. Ben buraya geldiğimde burada herkes babamın yaşadığını, tabuttan sesler geldiğini söyledi. Kimse inanmadı. Ben de inanamadım. Ambulans geldi, cihaza taktı. Cihaza takıldıktan sonra babamın yaşadığına dair cep telefonuyla da görüntülediler.

Tabuttan sağ çıkan adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... Sesi ben duydum, çıldırdım orada

Apar topar hastaneye götürüldü. Onunla alakalı bir hiçbir şey bilmiyorum. Sadece acımı yaşadım. Ambulanstaki arkadaşlar hayatlarında ilk defa böyle bir şey gördüklerini söyledi. Kim bilir kaç tane Halit Bayşu'yu diri diri mezara gömüyorlar. Hayatımızın sonuna kadar ibretlik bir durum. Filmlerde izlerdik ama şu an biz canlı canlı bu durumu görüyoruz" dedi.

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Tabuttan sağ çıkan adam hayatını kaybetti: Bugün ikinci kez cenaze töreni düzenlendi... Sesi ben duydum, çıldırdım orada

 

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#İstanbul#Fatih#Mezar

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