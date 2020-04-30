Cenaze naklinde sızdırmaz tabut kuralı

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz’ün uluslararası cenaze nakilleriyle ilgili Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergeyi yanıtlayan Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:

“Normal şartlarda, yurtiçi ve yurtdışı yolcu uçak seferlerinde taşınan cenazelerle birlikte, refakat etmek isteyen yakınları da taşınabilmekte ve cenaze yakınları, istedikleri takdirde cenazeyi karşılayabilmektedir. Cenaze, göndericisi tarafından beyan edilen alıcı şahsa veya kuruma teslim edilmektedir. Ancak bilindiği üzere, COVID-19 salgını önlemleri çerçevesinde iç ve dış hat yolcu uçağı seferleri durdurulmuş olup durdurulan uçuşlar sonrasında ise cenazelerin taşınmasında yalnızca kargo uçakları kullanılabilmekte ve bu tip uçaklarda da cenaze yakınlarının seyahat etmesi mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte, COVID-19 salgını sebebiyle cenazeler, özel sızdırmaz bir tabut ile taşınmakta ve yine aynı şekilde özel tabutla, göndericisi tarafından beyan edilen alıcı şahsa veya kuruma teslim edilmektedir.”



