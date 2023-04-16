Cenaze geldi... Dosya bekleniyor

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Karabük’te üniversite öğrencisi Gabonlu Dina’nın cesedi 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bulundu. Başlatılan soruşturmada ilk aşamada 8 kişi gözaltına alındı. Bunlardan üçü yabancı uyrukluydu. Hepsi serbest bırakıldı. Asıl şüpheler ise savcılığın en baştan itibaren tutuklanmasını istediği Dursun Acar’da yoğunlaşıyordu. Dina en son onun arabasına binmiş ve arabadan inip uzaklaştıktan sonra ölü bulunmuştu. Acar üç kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı, dördüncü gözaltının ardından ise tutuklandı. Acar kendini “Yaralıydı, arabanın önüne atladı. Mağdur diye hastaneye götürmek için arabaya aldım, arabadan indi. Ben öldürmedim” diye savundu.



ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ



Soruşturmada en önemli aşama ise Dina’nın nasıl ve neden öldüğünün belirlenmesi olacak. Dina’nın otopsisi Karabük’teki Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde yapıldı. Ancak kesin ölüm sebebi belirlenemedi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için dosyanın bu konuda uzman olan İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’na gönderilmesine karar verildi. Bu sırada Dina’nın cenazesi de İstanbul’a gönderilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



OLAYI İSTANBUL ÇÖZECEK



Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, savcılık Dina’nın Adli Tıp dosyasını henüz İstanbul’a göndermedi. Dosyanın bu hafta İstanbul’a gönderilmesi bekleniyor. Nihai rapor, soruşturmadaki en önemli belirsizliği gidermiş olacak. Dina’nın cenazesi süreç tamamlandıktan sonra Gabon’a gönderilmek üzere ailesine veya elçilik yetkililerine teslim edilecek.