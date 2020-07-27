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AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 19:11,Son Güncelleme:

Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

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Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş son yolculuklarına uğurlandı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, cenaze dönüşünde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyündeki cenaze dönüşünde şarampole devrilen otomobilde yaşamını yitiren Mehmet (70), Habip (60) ve Suat Alkan (55) kardeşlerin cenazeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsilerinin ardından yaşadıkları Maden İlçesi Yoncapınar köyüne getirildi.

Akrabaları tarafından alınan cenazeler, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde cenaze dönüşünde Sürek köyü çıkışında şarampole devrilen 23 TD 321 plakalı otomobilde bulunan sürücü Mehmet, Habip ve Suat Alkan kardeşler hayatını kaybetmişti.

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