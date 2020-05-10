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DHA
Haber GiriÅŸ: 10.05.2020 - 01:22,Son GÃ¼ncelleme:

Cenazaye giderken kaza yaptÄ±lar: 1 kiÅŸi yaralÄ±

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Cenazaye giderken kaza yaptÄ±lar: 1 kiÅŸi yaralÄ±
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BeyoÄŸlu, D-100 Karayolu OkmeydanÄ± geÃ§iÅŸinde bir yakÄ±nlarÄ±nÄ±n cenazesine gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan aile kaza yaptÄ±. Kazada bir kiÅŸi hafif yaralandÄ±.Â 

Kaza, saat 00.00 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu, D-100 Karayolu OkmeydanÄ± mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametine gitmekte olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hÃ¢kimiyetini kaybettiÄŸi 34 BUD 181 plakalÄ± otomobil bariyerlere Ã§arptÄ±. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n cenazesine gittikleri Ã¶ÄŸrenilen aile Ã¼yelerinden bir kiÅŸi hafif yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis kazayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â

Cenazaye giderken kaza yaptÄ±lar: 1 kiÅŸi yaralÄ±



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