Cenazaye giderken kaza yaptÄ±lar: 1 kiÅŸi yaralÄ±

Kaza, saat 00.00 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu, D-100 Karayolu OkmeydanÄ± mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametine gitmekte olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hÃ¢kimiyetini kaybettiÄŸi 34 BUD 181 plakalÄ± otomobil bariyerlere Ã§arptÄ±. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n cenazesine gittikleri Ã¶ÄŸrenilen aile Ã¼yelerinden bir kiÅŸi hafif yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis kazayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â





