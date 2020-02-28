Cemre toprağa ne zaman düşer? Üçüncü cemre düştü mü 2020?

Şubat ayının bitmesiyle baharın gelişi olarak adlandırılan cemre düşmesine yönelik araştırmalar hızlandı. Havaya ve suya düşen cemrenin ardından, gözler şimdi üçüncü cemre düşeceği tarihte. Peki, cemre düşmesi ne demek? Üçüncü cemre ne zaman düşer? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir.

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.