Cemre Çarşısı kapılarını 4’üncü kez açıyor

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından düzenlenen geleneksel Cemre Çarşısı, bu hafta sonu kapılarını Galataport’un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde dördüncü kez açacak.

TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, ‘İyilik, Sürdürülebilirlik ve Dayanışma’ odağıyla 25-26 Nisan tarihlerinde The Peninsula Istanbul’da gerçekleştirilecek Cemre Çarşısı’yla ilgili bilgi verdi. Sekmen, etkinlikle ilgili detayları şöyle anlattı:

GİRİŞLER ÜCRETSİZ

 “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Atıksız Mutfak’ ve sıfır atık yaklaşımıyla oluşturulan tekstil atölyeleriyle sürdürülebilirliğe dikkat çekerken, Anadoludakiler yaklaşımından ilhamla kurguladığımız alanlarda Anadolu’nun zanaat geleneklerini, el emeğini ve yerel üretim kültürünü görünür kılıyoruz. Sürdürülebilirlik ve paylaşım kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu yaklaşım doğrultusunda Cemre Çarşısı’nı yalnızca bir etkinlik değil; iyiliğin üretildiği, paylaşıldığı ve çoğaldığı bir ekosistem olarak konumlandırıyoruz. Amacımız her ziyaretçinin bu yapının bir parçası olması ve buradan yalnızca bir alışveriş deneyimiyle değil ortak bir değer duygusuyla ayrılması.”

Cemre Çarşısı’nda gıdadan kıyafete, el sanatları ürünlerinden hediyelik eşyalara, tekstilden ev aksesuarlarına 80’i aşkın markayı buluşturacak etkinlikten elde edilen gelir, TOGEM-DER’in sosyal yardım faaliyetleri ve projeleri aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye katkı sağlayacak.

Ücretsiz olarak halka açık olacak Cemre Çarşısı, iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından isimlerini ağırlayacak.

 

BAKMADAN GEÇME!