Cemiyet hayatında bir devir kapandı: Gazeteci Güngör Denizaşan’a veda

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MESLEĞE 17 yaşında cemiyet hayatını fotoğraflayarak başlayan Güngör Denizaşan, 1967 yılında Gazette 13’ü çıkartmaya başladı. Tam 507 sayı boyunca gazetenin tek başına her şeyi oldu. Ancak geçtiğimiz yıl Beyoğlu’nda hem yaşadığı hem de gazete merkezi olarak kullandığı evi depreme dayanıksız olduğu için boşaltıldı. Parkinson hastalığına da yakalanan Güngör Denizaşan yayın hayatına son noktayı koymak zorunda kaldı. Denizaşan evindeki opera dürbünleri koleksiyonunu ve iş, siyaset, spor ve magazin dünyasından binlerce karelik fotoğraf arşivini de kızının evine taşıdı. Güngör Denizaşan, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul’da 87 yaşında hayatını kaybetti.

ÇOK ÇABALADIK

Kızı Arin Denizaşan, babasının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Hayatta tutmak için çok çabaladık. Günlerce tedavisi yapıldı. Ama son günlerde çok ağırlaşmıştı. Hastane mikrobu kapmaması için hastaneden taburcu edilmişti. Hemşireler hep başında bekliyordu. Ancak kalbi durdu. Doktorlar durumunun ağırlaştığını söylemişti. İyi bir insandı, iyi bir gazeteciydi. Çok üzgünüz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi usta gazeteci için yayınladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız Güngör Denizaşan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Denizaşan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi.

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KIZI: PROFESÖR DİYE TAKILIRDIM

ARİN Denizaşan, daha önce babasını “Doğaya düşkünlüğü, insan ve hayvan haklarına değer veren, son derece duygusal, bir o kadar da duygularını saklamayı başarabilen, güçlü bir kişiliğe sahip, anılarına ve dostlarına bağlı, kendine yapılan hiçbir iyiliği unutmayan bir insandır babam. Sanata düşkün, ileri görüşlü, fikirlerini bazen uçuk bulup ona profesör diye takıldığım canım babam. 20 yıldır pençesinde olduğu Parkinson hastalığı bile gözümde onun güçlü kahraman baba imajını azaltamamıştır. 55 sene öncesinin sosyal medyası gibi görebileceğimiz kurucusu olduğu Gazette 13 dergisi ile İstanbul cemiyet hayatına imzasını atmış gerçek bir duayendir” diye anlatmıştı.

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10 BİN FOTOĞRAFLIK CEMİYET ARŞİVİ VARDI

1934 yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Gazetecilik mesleğine Türk Haberler Ajansı’nda fotomuhabiri olarak başladı. Son Saat, Gece Postası gazetelerinde misyon yaptı. Akşam Gazetesi’nde sanat ve cemiyet muhabiri olarak çalıştı. 10 bine yakın fotoğraftan oluşan bir arşive sahipti. 1967 yılında çıkarmaya başladığı Gazette 13’ü 2019 yılına kadar aralıksız yayın hayatında tuttu. 2006 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet mükafatı aldı. Maddi sıkıntılarını aşmak ve tedavisini sağlayabilmek için uzun yıllardır dünyanın her yerinden özenle seçip biriktirdiği antika opera dürbünlerini satışa çıkarmıştı.