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Cemile’nin katiline müebbet hapis

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#Cemile Şener#Cinayet#Nusret Tekin
Cemile’nin katiline müebbet hapis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

17 yaşındaki Cemile Şenel’i tabancayla vurarak öldüren Nusret Tekin’e ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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İSTANBUL Sultangazi’de Cemile Şenel (17), 3 Eylül 2021 günü 5 arkadaşıyla kaldığı evde çıkan tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Cemile Şenel’i hastaneye götüren arkadaşları, “Yolda yaralı halde bulduk” dedikten sonra kaçtı. Cemile Şenel kısa süre sonra hastanede hayatını kaybetti. Cemile Şenel’in yanında olan 6 kişi tek tek tespit edildi. Cemile’yi öldüren tabancayı Nusret Tekin’in ateşlediği belirlendi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına katılan Cemile’nin babası Şafak Muammer Şenel, “Nusret Tekin 17 yaşındaki kızımı evine alıp uyuşturucu içirdi. Uyuşturucudan da ceza verilsin” dedi. Nusret Tekin ise uyuşturucuyu Cemile’den satın aldığını iddia etti.

‘UYUŞTURUCUDAN DA CEZA ALSIN’

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Nusret Tekin’i ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tutuksuz sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın’a ise ‘suçluyu kayırma’ ve ‘suçu bildirmeme’ suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası verdi. Nusret Tekin’in asıl öldürmek istediği Servet Sürücü ise ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası ile 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can ve Doğan Şençalar ise beraat etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cemile Şener#Cinayet#Nusret Tekin

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