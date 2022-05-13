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Cemile’nin katili davada kendisini böyle savundu : Kazara öldürdüm

#Cemile Şenel#Cinayet#Sultangazi
Cemile’nin katili davada kendisini böyle savundu : Kazara öldürdüm

Cemile Şenel (17), 3 Eylül 2021 günü İstanbul Sultangazi’deki bir evde tabancayla vurularak öldürüldü.

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Cinayetin ardından silahı kullanan Nusret Tekin ve Aysun Çelebi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı evdeki Nusret Tekin, Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar, Servet Sürücü ve Ramazan Ronahi Çakın’a dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Cemile Şenel’i vurduktan sonra olay yerinden kaçan ve bir hafta sonra uyuşturucu kullanırken yakalanan Nusret Tekin’in firari olduğu süre içerisinde başka bir yaralama olayına da karıştığı belirtildi. Tekin’in, ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar, diğer 5 şüphelinin ise 6 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

‘KEŞKE BEN ÖLSEYDİM’

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada Nusret Tekin, cinayetin olduğu eve herkesin gelip uyuşturucu kullandığını anlatarak şunları söyledi: “Cemile beni aradı, kötü olduğunu söyledi ve 2-3 gün bende kalmak istedi. İzin verdim. Servet eve geldi. Alkollüydüm, uyuşturucu kullanmıştım, 3 gündür de uyumuyordum. Servet’le biz tartışmaya başladık. Silahla Servet’i korkutmaya çalıştım. Servet, beni ‘Delikanlıysan sıkarsın’ gibisinden sözlerle tahrik etti. Tekrar silahı Servet’e doğrultunca Ramazan elini omzuma attı geri çekmeye çalıştı beni. Silahı yere doğrultmuştum. Geri geri çekince o esnada silah ateş aldı. O an Cemile’nin vurulduğunu anlamadım. Cemile, ‘Vuruldum abi’ diye seslendi. Keşke ben ölseydim. Kazara oldu.” Mahkeme, Nusret Tekin’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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ANNESİ: KIZIMI NASIL EVE ALIR

Duruşmada Cemile Şenel’in annesi Naoual Hasbı da söz alarak, “Kızımın uyuşturucu kullandığından bilgim vardı. Onu uyuşturucudan kurtarmak için çok mücadele verdik. Kızım dışarıda kalsa gideceği halası vardı, ona giderdi. 17 yaşındaki bir kızı nasıl evine alır. Sanıklardan şikâyetçiyim” diye konuştu.

 

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#Cemile Şenel#Cinayet#Sultangazi

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