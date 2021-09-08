Cemile nasıl öldü

GEÇEN Cuma günü, İstanbul Sultangazi’de Eski Edirne Asfaltı’ndaki bir apartmanın girişinde silahla vurulmuş halde genç bir kız bulundu. Koltuk altından giren mermiyle yaralandığı ve isminin Cemile Şenel (17) olduğu tespit edilen genç kız, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Cemile, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mezarlığı’nda önceki gün toprağa verildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Cemile Şenel’in İstanbul Esenyurt’ta yaşayan ailesi tam 6 kez kayıp başvurusunda bulunmuştu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği soruşturmayı devraldı. Polis ilk olarak Cemile Şenel’in vurulduğu daireyi tespit etti. Olay anında Cemile dahil evde 6 kişi vardı. Evdeki 4 kişi yakalandı. Tetiği çektiği düşünülen 5’inci kişi ise kayıplara karıştı.

KAVGADA VURULMUŞ

Polisin tespitlerine göre, Cemile Şenel evden kaçtıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kalmaya başlamıştı. O gün evde iki kişi arasında kavga çıkmış, ateşlenen silahın mermisi sekerek Cemile Şenel’in koltuk altına isabet etmişti. Yaşları 17-25 arasında değişen 5 kişi, Cemile Şenel’i hastaneye götürmek istemiş ancak öldüğünü düşünerek kapıda bırakıp kaçmıştı.

AİLESİ 6 KEZ KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Evden kaçan Cemile Şenel’in İstanbul Esenyurt’ta yaşayan ailesi tam 6 kez kayıp başvurusunda bulunmuştu. Cemile Şenel, Sultangazi’de Eski Edirne Asfaltı’ndaki bir apartmanın girişinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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