MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCemile koronavirüsten hayatını kaybetti! Karnındaki bebeği ameliyatla alındı
GeriGündem Cemile koronavirüsten hayatını kaybetti! Karnındaki bebeği ameliyatla alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa KIRLAK/KABATAŞ, (Ordu)
Haber Giriş: 26.08.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Cemile koronavirüsten hayatını kaybetti! Karnındaki bebeği ameliyatla alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cemile koronavirüsten hayatını kaybetti! Karnındaki bebeği ameliyatla alındı

ORDU’da, 6 aylık hamile Cemile Filar (23), koronavirüsten yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği ise kuvöze alındı. Filar, Ordu'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Uzman çavuş olan eşiyle birlikte, İstanbul’dan tatil için memleketi Ordu’nun Kabataş ilçesine gelen 6 aylık hamile Cemile Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı. Filar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum’a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

: İlginizi Çekebilir

Filar’ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi’ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Koronavirüs tablosunda son durum
Koronavirüs tablosunda son durum

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi