Cemile isminin anlamı nedir? Cemile ne demek

Cemile kökeni Arapçadan gelen ve kız çocukları için yaygın kullanılan isimlerden biridir. Aslında birden çok anlamı ile beraber ifade eder. Ancak Türkçede genel bir ifade ile ele almak gerekirse, ‘güzel kadın’ karşılığı ile cevap veriliyor.

Cemile İsminin Anlamı

Cemile ismini tek bir anlam ile ele almak doğru olmaz. Genel açıdan birden fazla anlam ile beraber büyük öneme sahip ve kız çocuklar için kullanılan değerli isimler arasındadır.

- Güzel kadın,

- Gönül almak amacıyla gerçekleştirilen davranış,

- İlk Emevi zamanında yaşamış olan ünlü bir Arap şarkıcısı,

Aynı zamanda merak edenler için Cemile ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ad olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı İslami açıdan da önemli bir yere sahip olan isimlerden biri olarak değerlendirmek mümkün. Kız çocukları için hem anlamı hem de tarihi ve İslami kültür üzerinden tercih edilecek güzel isimlerden biridir.

Cemile tek başına kullanılabilmesi ile beraber ayrıca farklı isimler üzerinden de ele alınabilir. Güçlü karakteristik özellikleri ve aynı zamanda naiflik ve kibarlık taşıyan isimlerden biridir. Çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış ve Türkçede hala yaygın kullanılan bir kız ismidir.