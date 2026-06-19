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Cemil Tugay’ın CHP’den istifası! AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan önemli açıklamalar

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#Eyyüp Kadir İnan#Cemil Tuğay
Cemil Tugay’ın CHP’den istifası AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 10:26

İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den istifası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Eyyüp Kadir İnan, “ İzmir için CHP Belediyeciliğinin çöküş itirafıdır.” dedi.

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Dün akşam saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Cemil Tugay’ın CHP’den istifası AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnandan önemli açıklamalar

İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan konuya dair şu açıklamayı yaptı: 

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının partisinden istifası, İzmir için CHP Belediyeciliğinin çöküş itirafıdır. Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir’e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir’de biz varız, millete hizmetkâr olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var! Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız… Bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz.

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#Eyyüp Kadir İnan#Cemil Tuğay

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