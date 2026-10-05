Cemil Tugay için AK Parti iddiası güçleniyor: Gözler 7 Ekim Çarşamba gününde

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CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de gerçekleşen görüşme ve sosyal medyadaki "İşini yapan hiç kimseye bir şey olmaz" yanıtı dikkat çekerken, 7 Ekim Çarşamba günü yapılacak AK Parti grup toplantısında rozet takılacağı iddiaları güçlendiriyor.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE

CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran son kulis bilgilerini şöyle anlattı;

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gün geçtikçe daha da güçlenmeye başlıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etmesinin ardından bu iddialar daha da güçlenmiş durumda. Tabii her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kapsamda gözler 7 Ekim'e çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Cemil Tugay'a rozet takması bekleniyor. Yani bu iddialar güçlenmiş durumda.

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ANKARA’DA KRİTİK GÖRÜŞMELER

İlk olarak hatırlayacak olursak, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti Cemil Tugay. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirerek istifa etmişti. Bir gün geri dönebilme umuduyla ayrıldığını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız yürüteceğini belirtti. Aslında Yeni Parti kuruldu ancak Yeni Parti'ye geçmedi Cemil Tugay. Uzun süredir bağımsız kalmaya devam ediyor. Özellikle yaz döneminde bu iddialar daha fazla dillendirilmeye başlandığında Cemil Tugay bunu yalanlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Cemil Tugay Ankara'ya geldi. İlk olarak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü. Sonrasındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti. Külliye'deki görüşmenin ardından bu iddialar güçlenirken Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa etti. O istifa da oldukça dikkat çekiciydi.

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SOSYAL MEDYADA ÇARPICI SÖZLER

Dün de sosyal medya hesabından dikkat çekici yanıtlar verdi Cemil Tugay. AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlamadı. Sosyal medyada kendisine bir takipçinin, "AK Parti'ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. "İşini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz." ifadelerini kullandı. Tabii AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlamadan bu yönde cevap vermesi, "Bu iddiaları doğruluyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Ancak şu an için herhangi bir yanıt vermiş değil, tam anlamıyla bu iddiaları doğrulamadı.

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CEMİL TUGAY İÇİN GÖZLER 7 EKİM'DE

Bu nedenle gözler 7 Ekim'e çevrilmiş durumda. AK Parti grup toplantısı 7 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemil Tugay'a rozet takacağı belirtiliyor. Bu nedenle artık gözler çarşambaya çevrilmişken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu iddialar daha da güçleniyor ve daha çok dillendiriliyor. Artık gözler, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceğinin cevabını almak için çarşamba gününe çevrilmiş durumda.”

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