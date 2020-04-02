Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu'nun biyografisi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Cemil Taşçıoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Cemil Taşçıoğlu hakkında merak edilenler...

Cemil Taşcıoğlu`nun “İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri”, “Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam” adlarında kitapları olduğu biliniyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi mezunlarına Semiyoloji, Dikey Koridor 2 ve Medical Skills Laboratory 2 gibi dersler vermiştir. Taşcıoğlu’nun ayrıca, çeşitli dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır. Cemil Taşçıoğlu'nun yaşıyla ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.