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Son dakika: Cemil Reşit Rey'de led ekran sahnedekilerin üzerine devrildi

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#Cemil Reşit Rey#ELEV Vakfı Okulları#Öğretmen
Son dakika: Cemil Reşit Reyde led ekran sahnedekilerin üzerine devrildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 23:31

İstanbul Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ELEV Vakfı Okulları'nın mezuniyet töreninde dev led ekran, sahnedekilerin üzerine düştü. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili okulların sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Son dakika: Cemil Reşit Reyde led ekran sahnedekilerin üzerine devrildi

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Cemil Reşit Reyde led ekran sahnedekilerin üzerine devrildi

Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdürü ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Son dakika: Cemil Reşit Reyde led ekran sahnedekilerin üzerine devrildi

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

Son dakika: Cemil Reşit Reyde led ekran sahnedekilerin üzerine devrildi

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#Cemil Reşit Rey#ELEV Vakfı Okulları#Öğretmen

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