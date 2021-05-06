Cemil Erhan kimdir, kaç yaşında vefat etti? Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan'ın hayatı ve biyografisi

Cemil Erhan'ın hayatı vefat haberinin ardından gündeme geldi. . CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı başsağlığı açıklamasında, "Eski Devlet Bakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Cemil Erhan’ın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. 83 yaşında hayatını kaybeden Erhan Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yapmıştı.

CEMİL ERHAN KİMDİR?

Cemil Erhan 1938'de Balya, Balıkesir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, serbest avukatlık yaptı.

15, 19 ve 20’nci Dönem Ağrı Milletvekilliği yapan Erhan, son yıllarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığı görevinde bulundu.

Ağrı'dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Erhan evli ve 3 çocuk babasıydı.

Erhan’ın cenazesinin, vasiyeti üzerine memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.

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