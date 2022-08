Cemevlerine saldırıda gözaltı sayısı 3 oldu! 'Talimat kimden' sorgusu

Haberin Devamı

ÇANKAYA ve Mamak’taki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada saldırgan Ahmet Ozan K. ile bağlantılı olan Çağdaş Can B. İzmir’de, B.G. de Eskişehir’de gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi. Şüpheliler, Ankara Emniyeti’nde sorguya alındı. Yapılan çalışmalarda saldırının planlı olduğu, Ahmet Ozan K.’nin daha önce saldırı yapacağı cemevlerini belirlediği, adres tespiti yaptığı ortaya çıktı.

İlk sorgusunda çelişkili ifadeler veren, “İlahi bir güç tarafından bana bu saldırıyı yapmam söylendi” diyen saldırganın terör örgütleriyle bağlantıları da araştırılıyor. Ahmet Ozan K.’nin önceden planladığı belirlenen saldırıyla ilgili, “kim veya kimlerle plan yaptığı”, “kimden talimat aldığı” ve “saldırıyla ne amaçlandığına” bakılıyor.

Ahmet Ozan K.’nın, saldırıdan önce Eskişehir’de yakın arkadaşı olan Çağdaş Can B. ile buluştuğu, ardından Ankara’ya gelip, olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Ahmet Ozan K.’nın, saldırı öncesi Çağdaş Can B. ile yine sık sık telefon görüşmesi yaptığı da tespit edildi. Çağdaş Can B.’nin geçmiş dönemlerde terör örgütü DHKP/C’nin alan yapılanması olan Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

‘BİRLİK DUVARI’NA ÇARPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında şu mesajları verdi: “Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin birlik duvarına çarptı. Ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emellerini engellemektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye’nin ayak izlerine rastlanmıştır. Tüm bilgiler yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır.”

TÜRKMEN ALEVİ BEKTAŞİ VAKFI: OYUNLARA GELMEYİZ

TÜRKMEN Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, yurtdışı bağlantılı bölücü çevreler ile FETÖ mensuplarının sosyal medyada olayı farklı yöne çekip köpürtmeye çalıştığına işaret etti ve şunları söyledi: “Saldırılar sadece bizlere değil, Türkiye vatandaşlarına yapılmıştır. İstiyorlar ki bu topraklar Suriye olsun, kardeş kardeşi öldürsün, herkes birbirine düşman olsun, kin gütsün. Biz Aleviler olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bizzat kendisiyle ne bu oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz. Bu olaylarla ilgili buradan Alevi canlara ve Alevi dedelerimize seslenmek istiyorum; bu tip provokatif olayları dikkate almayalım.”