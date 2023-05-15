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Cemevlerine saldıran sanık için 'cezai sorumluluğu tam' raporu

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#Ankara#Polis#Şiddet
Cemevlerine saldıran sanık için cezai sorumluluğu tam raporu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 17:19

ANKARA'da cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca hakkında Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan istenen rapor dosyaya eklendi. Raporda, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca'nın işlediği belirtilen suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

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Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz 2022'de saldırı düzenlendi. Ahmet Ozan Karaca, girdiği cemevlerinde içeride oturanların üzerine sandalye fırlatıp, 1'i kesici aletle olmak üzere 2 kişiyi yaralayarak kaçtı. Polis, Ahmet Ozan Karaca ile onunla bağlantılı olduğu tespit edilen Baver G. ve Çağdaş Can B.'yi Eskişehir'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Karaca tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'

Soruşturma sonunda haklarında dava açılan sanıkların Ankara 63'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca bulunduğunu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ile Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri hazır bulundu. Duruşmada hakim, sanık Karaca'nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan istenen raporun dosyaya geldiğini bildirdi. Raporda, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca'nın işlediği belirtilen suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Sanık Karaca'nın tutukluluk halinin devamına karar veren hakim, dosyanın, mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 12 Haziran'a ertelendi. (DHA)

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#Ankara#Polis#Şiddet

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